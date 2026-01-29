FirenzeViola Kean in gruppo: a denti stretti (e caviglia fasciata) per giocare a Napoli

"Sto cercando di recuperare e rientrare il prima possibile" così ieri Moise Kean raccontava a Palazzo Vecchio durante un evento cittadino (un plauso alla Fiorentina che si è aperta di nuovo alla città come non accade purtroppo spesso negli ultimi tempi). Detto fatto (anche Paolo Vanoli in conferenza stampa aveva annunciato che il giocatore era vicino al rientro), oggi il centravanti viola si è allenato con il gruppo. La vistosa fasciatura della caviglia fa capire che Kean stringe i denti per mettersi a disposizione in un momento di difficoltà e dare una mano "alla squadra e alla città a cui devo tanto" per dirla con le sue parole.

Piccoli out, rientra Moise

Con Roberto Piccoli alle prese con un problema muscolare e che staa lavorando a parte per recuperare, Vanoli cercherà di puntare proprio su Kean, per non adattaare giocatori da centravanti, almeno per 90 minuti. Anche l'esperimento Gudmundsson falso nueve, l'unico che ha convinto il tecnico ad adattarlo centravanti, con il Como, nell'ultima parte di gara, non ha portato benefici e dunque con Kean si tornerà al modulo con la classica punta. Kean era assente dalla gara con il Milan in cui aveva giocato nonostante il fastidio alla caviglia che poi si era gonfiata. Riposo assoluto e un piano di lavoro personalizzato dovrebbero aver risolto il problema. Un pensiero in meno per Vanoli che ritroverà anche Fabiano Parisi (infortunatosi con il Bologna), suo punto di forza sulla fascia destra e Dodo e Mandragora (out con il Como).