Caso Astori, Careggi dovrà pagare un risarcimento di oltre un milione alla famiglia
Arrivano novità a proposito delle indagini sulla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 per arresto cardiaco mentre si trovava a Udine, poco prima della gara di campionato contro l'Udinese. Secondo quanto riporta Rai Tgr Toscana l'ospedale fiorentino di Careggi dovrà versare un 1 milione e 100 mila euro alla famiglia di Astori. I soldi andranno alla compagna del calciatore, Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli del capitano della Fiorentina.
Ricordiamo che era stata una sentenza del tribunale di Firenze, confermata poi dalla Cassazione, a decidere il risarcimento, insieme alla condanna del professor Giorgio Galanti che aveva seguito il calciatore, pena poi sospesa. La legge però prevede che sia l'ospedale a pagare e a rifarsi in un secondo momento sul medico, qualora ravvisasse una colpa grave nella sua condotta. Come spiega la Rai, Galanti era accusato di non aver interpretato correttamente le anomalie emerse durante una prova da sforzo di Astori, che richiedevano ulteriori esami, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte.
