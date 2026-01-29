Ranking Uefa: l'Italia resta 5°. Oggi Roma e Bologna per recuperare

Arrivano brutte notizie dal Ranking Uefa L'ultima giornata della League Phase di Champions League. Con lo score di 1 vittoria (Inter 0-2 vs Dortmund), 1 pareggio (Juventus 0-0 vs Monaco) e due sconfitte (Atalanta 1-0 vs Union Saint-Gilloise, Napoli 2-3 vs Chelsea), l'Italia perde terreno rispetto al secondo posto occupato della Germania, restando sempre al 5° posto, superando sì la Polonia, ma venendo sopravanzata dal Portogallo, adesso al terzo posto. Prima ancora l'Inghilterra, che ha qualificato 5 squadre su 6 agli ottavi di finale di Champions League, risultato che ha reso quasi certa la possibilità di avere un posto extra per la prossima edizione del massimo torneo continentale. Più emozionante sarà la sfida per il 2° posto di questa speciale classifica: Germania, Portogallo, Spagna e Italia, infatti sono molto vicine tra loro. Il Bel Paese, non potrà già più fare affidamento su una squadra, ovvero il Napoli, arrivato 30° dal maxi girone e quindi eliminato dalla competizione della coppa dalle grandi orecchie. L'Italia, però, avrà ancora tante chances per recuperare posizioni: la prima a partire proprio nella giornata di oggi. Con l'Europa League in campo, toccherà a Roma e Bologna trovare il massimo risultato per continuare a tenere vive le speranze per il 5° posto in Champions.

Di seguito la classifica completa dopo l'ultima giornata della League Phase di Champions League:

1. Inghilterra (9 su 9) 20.069

2. Germania (6 su 7) 15.285

- - -

3. Portogallo (4 su 5) 14.700

4. Spagna (6 su 8) 14.375

5. Italia (6 su 7) 14.250

6. Polonia (3 su 4) 13.625

7. Francia (6 su 7) 12.714

8. Cipro (2 su 4) 11.906

9. Grecia (4 su 5) 11.400

10. Danimarca (1 su 4) 10.500