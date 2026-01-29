Palladino su Samardzic: "Con l'USG un'opportunità, ma le risposte le dà il campo"

vedi letture

Nella sfida tra Union Saint Giloise e Atalanta, terminata col punteggio di 1-0, il mister dei nerazzurri, Raffaele Palladino ha voluto dare spazio ad alcuni giocatori che in quest’ultimo periodo avevano giocato di meno. Tra questi anche Lazar Samardzic, trequartista classe 2002 che nelle scorse settimane era stato cercato dalla Fiorentina. Ecco le parole espresse dal tecnico ex viola in conferenza stampa a seguito della sconfitta rimediata in terra belga: "Il turnover non è stato fatto pensando alla sfida col Como, ma guardando a quella precedente. Molti giocatori avevano bisogno di riposare, altri meritavano un'opportunità.

Ho voluto dare spazio a chi ha giocato meno, come Samardzic e altri. Per loro stasera poteva essere l'occasione giusta per avere delle risposte. E le risposte arrivano sempre dal campo, che è diverso dagli allenamenti. Ma, ripeto, non è colpa del singolo".