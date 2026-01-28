Udinese: Zanoli operato al crociato, circa sei mesi per il recupero

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - L'esterno dell'Udinese Alessandro Zanoli è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l'infortunio occorsogli nella partita di lunedì scorso con il Verona. Il giocatore si era fatto male nel primo tempo ma è rimasto in campo e nella ripresa ha realizzato un gran gol. L'operazione, effettuata da Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito. Il giocatore sarà dimesso venerdì da Villa Stuart e tornerà ad allenarsi tra 6-7 mesi, pronto per il ritiro della prossima stagione. (ANSA).