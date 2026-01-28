Champions: risultati, classifica e verdetti dell'ultima giornata, incredibile Mourinho

Questi i risultati e la classifica di questa ultima giornata di Champions con tutti i verdetti della serata. Tra i più incredibili l'esclusione del Marsiglia ad opera del Benfica di Mou che proprio nel recupero passa grazie al gol del portiere contro il Real Madrid condannato ai playoff che vale appunto i playoff a discapito del club di De Zerbi grazie alla differenza reti. Nella goleada del Liverpool da segnalare il gol di Federico Chiesa.

Risultati e marcatori

Ajax - Olympiacos 1-2

52' Gelson Martins (O), 69' rig. Dolberg (A), 79' Hezze (O)

Arsenal - Kairat 3-2

30' Gyokeres (A), 7' rig. Jorginho (K), 16' Havertz (A), 38' Martinelli (A), 90' + 3 Ricardinho (K)

Athletic - Sporting CP 2-3

3' Sancet (A), 12' Diomande (S), 28' Guruzeta (A), 63' Trincao (S), 90' + 4 Alisson Santos (S)

Atlético Madrid - Bodo/Glimt 1-2

15' Sorloth (A), 35' Sjovold (B), 59' Hogh (B)

Barcellona - Copenaghen 4-1

4' Dadason (C), 48' Lewandowski (B), 60' Yamal (B), 69' rig. Raphinha (B), 85' Rashford (B)

Bayer Leverkusen - Villarreal 3-0

12' e 35' Tillman, 57' Grimaldo

Benfica - Real Madrid 4-2

30' e 58' Mbappé (R), 36' e 54' Schjelderup (B), 45' + 5 rig. Pavlidis (B), 90' + 8 Trubin (B)

Borussia Dortmund - Inter 0-2

81' Dimarco, 90' + 4 Diouf

Brugge - Marsiglia 3-0

4' Diakhon, 11' Vermant, 79' Stankovic

Eintracht Francoforte - Tottenham 0-2

47' Kolo Muani, 77' Solanke

Liverpool - Qarabag 6-0

15' e 61' Mac Allister, 21' Wirtz, 50 ' Salah, 57' Ekitike, 90' Chiesa

Manchester City - Galatasaray 2-0

10' Haaland, 29' Cherki

Monaco - Juventus 0-0

Napoli - Chelsea 2-3

19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N), 61' e 82' Joao Pedro (C)

Pafos - Slavia Praga 4-1

17' Dragomir (P), 44' Chaloupek (S), 53' Bruno Felipe (P), 84' e 87' Anderson Silva (P)

Paris Saint-Germain - Newcastle 1-1

8' Vitinha (P), 45' + 2 Willock (N)

PSV Eindhoven - Bayern Monaco 1-2

58' Musiala (B), 78' Saibari (P), 84' Kane (B)

Union Saint-Gilloise - Atalanta 1-0

70' Khalili



La classifica definitiva e i verdetti.

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Arsenal 24 (+19)

2. Bayern 21 (+14)

3. Liverpool 18 (+12)

4. Tottenham 17 (+10)

5. Barcellona 16 (+8)

6. Chelsea 16 (+7)

7. Sporting 16 (+6)

8. Manchester City 16 (+6)

AI PLAYOFF

9. Real Madrid 15 (+9)

10. Inter 15 (+8)

11. PSG 14 (+10)

12. Newcastle 14 (+10)

13. Juventus 13 (+4)

14. Atl. Madrid 13 (+2)

15. Atalanta 13 (0)

16. Leverkusen 12 (-1)

17. Dortmund 11 (+2)

18. Olympiakos 11 (-4)

19. Club Brugge 10 (-2)

20. Galatasaray 10 (-2)

21. Monaco 10 (-6)

22. Qarabag 10 (-8)

23. Bodo/Glimt 9 (-1)

24. Benfica 9 (-3)

ELIMINATE

25. Marsiglia 9 (-3)

26. Pafos 9 (-3)

27. Royale Union SG 9 (-9)

28. PSV 8 (0)

29. Ath. Bilbao 8 (-5)

30. Napoli 8 (-6)

31. FC Copenhagen 8 (-9)

32. Ajax 6 (-13)

33. Francoforte 4 (-11)

34. Slavia Praga 3 (-14)

35. Villarreal 1 (-13)

36. Kairat Almaty 1 (-15)