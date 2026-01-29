FirenzeViola Napoli-Fiorentina: quanti infortunati per Conte. E il tecnico pugliese sbotta

In occasione della 23esima giornata di campionato, la Fiorentina di mister Vanoli si troverà di fronte i campioni in carica del Napoli in una sfida di altissimo livello. Match in programma il 31 gennaio allo stadio Maradona. I partenopei arriveranno a questa sfida col dente avvelenato dopo la sconfitta maturata ieri in Champions League contro il Chelsea e che ha decretato l'eliminazione dei partenopei dalla coppa dalle grande orecchie. Se la squadra di Antonio Conte potrà contare ancora una volta sul calore del proprio stadio di casa, lo stesso non si potrà dire di alcuni affidabilissimi, giocatori che saranno ancora una volta costretti ai box e di cui il tecnico pugliese dovrà fare a meno. Tanti infatti sono gli infortuni che stanno martoriando la squadra azzurra: un numero talmente elevato che ha fatto sì che la squadra azzurra si trovi al primo posto come squadra che ha subito più infortuni. Sommando tutte le singole assenze dei giocatori partenopei che sono stati indisponibili, infatti, sono ben 117 le gare saltate dai giocatori del Napoli. Numero che, anche contro la Fiorentina, è destinato ad aumentare. Di seguito, nel dettaglio, tutti i giocatori partenopei attualmente indisponibili per infortunio:

Kevin De Bruyne

L'ex City si è infortunato nel corso della partita Napoli Inter del 25 ottobre 2025 subendo una lesione di alto grado del bicipite femorale durante il calcio rigore calciato, e poi segnato al 33' del primo tempo. Secondo Transfermark il suo rientro è previsto per i primi di aprile 2026.

Frank Zambo-Anguissa

Inizialmente infortunatosi in nazionale, rimediando una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, il centrocampista camerunense si è nuovamente dovuto fermare pochi giorni per dei problemi alla schiena

Billy Gilmour

Il centrocampista scozzese è vittima di pubalgia dal 2 novembre 2025. Secondo Transfermark il suo rientro è previsto per metà febbraio 2026.

David Neres

L'ala brasiliana è stata operata alla caviglia sinistra per risolvere il problema al tendine rimediata il 4 gennaio 2026 nel match contro la Lazio. L'attaccante del Napoli non dovrebbe tornare in campo prima di 2 mesi, 2 mesi e mezzo.

Amir Rrahmani

Il difensore kosovaro si trova dai box dal 17 gennaio 2026 a causa di una lesione distrattiva al gluteo sinistro. Il suo rientro è previsto per i primi di febbraio 2026

Matteo Politano

Infortunio in Napoli Sassuolo anche per l'ala italiana. Per lui una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia destra. Il suo rientro è previsto per metà febbraio.

Vanja Milinkovic-Savic

Il portiere ex Torino si è infortunato nel corso della scorsa settimana per un'elongazione del bicipite femorale. Il suo rientro è previsto per la seconda settimana di Febbraio.

Infortuni che stanno rendendo difficile il percorso di Conte ma che stanno anche infastidendo l'ex Juventus, il quale si è lasciato andare a delle dichiarazione forti nel corso della conferenza stampa post Napoli-Chelsea: "Io ho ancora energie, anche perché dobbiamo giocare tra due giorni e mezzo. Anche lì si fa fatica a capire chi sono i fenomeni che fanno il calendario, poi parlano di infortuni e tante cose ma se ne fottono. Noi abbiamo giocato stasera e rigiochiamo sabato alle 18".

In risposta alle critiche poi: "I disastri sono altri, stiamo parlando di sport. Ognuno cerca di fare del proprio meglio. In un anno e mezzo abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa. Bisogna andarci piano con le parole e fare le giuste valutazioni. Anche oggi abbiamo giocato senza 13 giocatori tenendo testa al Chelsea e giocando una partita di stampo europeo. Meritavamo di più. Nonostante le difficoltà di questa stagione stiamo crescendo, continuando a fare il nostro percorso."