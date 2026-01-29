Giocondo Martorelli: "La Viola sta facendo un mercato importante"

Giocondo Martorelli: "La Viola sta facendo un mercato importante"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:52News
di Redazione FV

Queste le parole dell'agente Giocondo Martorelli, a TMW, sulle sue aspettative di mercato da qui a fine sessione: "Perisic potrebbe essere un gradito ritorno. Parliamo di un giocatore che conosce già l'ambiente e il nostro calcio. Darebbe un bel contributo. Per il resto mi sembra che l'Inter sia fornita in ogni reparto. Mentre il Milan probabilmente non si lascerà scappare qualche occasione anche in fase difensiva se dovesse capitare. La Roma secondo me non ha non ha ancora chiuso il mercato. Sta facendo un mercato importante la Fiorentina, che vuole risalire la classifica e credo che andrà su un difensore centrale".