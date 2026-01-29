Fiorentina, Kean, Dodo e Mandragora tornano in gruppo: il video dell'allenamento
La Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della delicata sfida di sabato contro il Napoli di Conte. Buone notizie in casa viola: come si può vedere da un video pubblicato su Instagram dalla stessa società viola, Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo, nonostante una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra. Resta comunque in dubbio la sua presenza dal 1' sabato contro il Napoli allo stadio Maradona. Presenti anche Dodò e Rolando Mandragora. I due calciatori viola avevano saltato il match di Coppa Italia contro il Como, il primo per lombalgia, il seocondo a causa di un trauma contusivo alla coscia destra. Ancora a parte, invece, Roberto Piccoli, che ha continuato il lavoro personalizzato di recupero per smaltire il problema all’adduttore della coscia destra che lo aveva costretto ad uscire dal campo nella sfida di martedì contro il Como.
Di seguito il video pubblicato dalla stessa società viola sul proprio canale Instagram:
