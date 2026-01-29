Sassuolo-Nzola, ci siamo: l'angolano atteso a Reggio Emilia nelle prossime ore
Il Sassuolo ha di fatto acquistato Mbala Nzola: lo rende noto Tuttomercatoweb.com, che spiega come l'attaccante angolano di proprietà della Fiorentina reduce dai primi sei mesi in prestito al Pisa sia in procinto di legarsi ai neroverdi. La società toscana già da diverse settimane aveva deciso di interrompere il prestito anzitempo e ha dato il via libera all'operazione, col Sassuolo che dopo aver trovato la quadra dal punto di vista dell'ingaggio ora sta aspettando solo gli ultimi documenti dai toscani per formalizzare l'acquisto.
Con le visite mediche di Nzola previste già per le prossime ore, fra stasera e domani mattina al massimo. In questa prima parte di stagione con la maglia nerazzurra, Nzola ha collezionato un totale di 16 presenze in campionato con 3 gol all'attivo. Una trattativa che si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione, col Sassuolo che così va a sostituire Walid Cheddira, nel frattempo passato al Lecce in sostituzione dell'infortunato Camarda.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati