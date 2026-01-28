Champions, Napoli ko ed eliminato, l'Inter vince ma va ai play off con Juventus e Atalanta
Il Napoli, prossimo avversario sabato al Maradona della Fiorentina, perde 3-2 la partita in casa con il Chelsea dopo che aveva ribaltato lo svantaggio iniziale. Ai playoff tutte le altre tre italiane nonostante l'Inter con la vittoria per 1-0 a Dortmund aveva assaporato gli ottavi. Nelle 24 come detto anche l'Atalanta pur sconfitta di misura e la Juventus che a Monaco ha pareggiato 0-0. Questi i verdetti delle 4 italiane:
Napoli-Chelsea 2-3 Dopo il rigore realizzato da Fernandez al 19', il Napoli ribalta il risultato intorno alla mezzora, con i gol prima di Vergara (33') e poi di Hojlund al 43'. Al 61' però arriva il pari di Joao Pedro che all'82' segna anche il gol del sorpasso che toglie ogni speranza al Napoli al quale non sarebbe bastato neanche il pari.
Monaco-Juventus 0-0 Dopo lo 0-0 del primo tempo in cui Perin ha rischiato il pasticcio ma anche salvato due volte la porta, la porta resta inviolata anche nella ripresa.
Royale Union-Atalanta 1-0 Al 70' sblocca Khalaili ma nel finale Sulemana ha avuto la possibilità del pari.
Dortmund-Inter 0-2 Di Marco su punizione sblocca la gara all'80' e l'Inter per qualche minuto spera la qualificazione diretta ma il gol di Joao Pedro al Maradona beffa i nerazzurri. Anulla vale il 2-0 finale di Diuf.
