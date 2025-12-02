Social

Oggi doppia seduta per la squadra viola in vista del Sassuolo. Le immagini

Oggi doppia seduta per la squadra viola in vista del Sassuolo. Le immaginiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 18:02News
di Redazione FV

La Fiorentina si prepara in vista della partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, scontro che i viola non possono fallire data la loro situazione di classifica, sempre più drammatica. Oggi la squadra viola ha svolto una doppia seduta al Viola Park, prima in palestra e poi in campo.

Ecco le immagini dell'allenamento: 