FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina, settore ospiti a 39 euro: finora hanno risposto in oltre 1500

Prezzi alti nel settore ospiti del Mapei Stadium dove sabato si disputerà la gara Sassuolo-Fiorentina. I tifosi viola si sono sempre mossi in massa per Reggio Emilia, per una gita fuori porta e un pranzo a base delle bontà emiliane anche se di sabato pomeriggio non tutti sono liberi da impegni lavorativi.

Al momento i biglietti acquistati sono oltre 1500 ma si stima che tanti altri tifosi (almeno un altro migliaio se non più) andranno a Reggio a sostenere la squadra nonostante la classifica e, come detto, un settore ospiti non proprio economico. La tribuna nord, riservata ai viola, costa infatti 39.33 euro (compresa la prevendita) e ci sarà tempo fino a venerdì per acquistare il biglietto.