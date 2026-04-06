FirenzeViola Oltre Verona. Kean e Ndour, il boost in azzurro per un finale da protagonisti

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Tornati in pompa magna dagli impegni con le rispettive maglie azzurre, Cher Ndour e Moise Kean non hanno rispettato le attese nel match di Verona. Eppure il giro di sosta con Under 21 e Nazionale maggiore aveva restituito a Vanoli due giocatori brillanti, col fiuto del gol addosso e pronti ad essere protagonisti. Quello che devono, per il bene della Fiorentina, tornare ad essere per un grande finale di stagione.

Ndour e una stagione in crescendo

Il centrocampista non ha mai convinto come in questo momento, da quando veste il giglio sul petto. Arrivato più di un anno fa, dopo sei mesi di adattamento e un’estate in grande spolvero, la stagione attuale pareva essere quella dell’affermazione definitiva. Invece, complice una difficoltà di squadra che ha gioco-forza colpito anche lui, un’altra metà d’anno è andata via in sordina. Al Viola Park però hanno sempre creduto nel suo valore: nessuno vede in Ndour il potenziale di un fenomeno, ma tra una crescita in vivai importanti e dei mezzi fisici tutt’altro che banali, aspettarsi di più era quantomeno lecito. Con l’inverno in crescendo generale e il cambio di modulo di Vanoli è salito anche lui, fino ai recenti gol - anche pesanti - sia in maglia viola che in casacca azzurra. Gli ultimi due mesi devono essere anche i suoi.

Kean, senza il Mondiale c’è una motivazione in più

Discorso un po’ diverso per l’attaccante, senza dubbio la nota più lieta della Nazionale maggiore in un ennesimo periodo nerissimo. Due su due tra Irlanda del Nord e Bosnia - con, a onor di cronaca, anche l’errore da matita blu nel secondo tempo di Zenica -, nonostante i problemi alla tibia che si è trascinato dietro anche a Verona. Al Bentegodi è parso comunque pronto a livello fisico e il solito animale spalle alla porta, mentre continua a peccare di lucidità e gesti tecnici nei momenti clou. Detto questo, resta il punto di riferimento offensivo della squadra di Vanoli. In estate non avrà il Mondiale e la delusione cocente per la mancata qualificazione è ancora palpabile, motivo in più per giocare con gli occhi della tigre gli ultimi spezzoni di stagione in una squadra affamata di salvezza e di coppa.