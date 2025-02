La Fiorentina ha comunque 4 punti in più dell'anno scorso: ecco il dato

Classifiche a confronto dopo 25 partite di Serie A in attesa del posticipo di questa sera che vedrà il Genoa di Vieira ospitare il Venezia di Di Francesco. La Fiorentina nonostante la sconfitta arrivata ieri in casa contro il Como viaggia comunque con 4 punti punti in più rispetto alla squadra di un anno fa allenata da Vincenzo Italiano. Il Monza ha 19 punti in meno dell'anno scorso. Impressionanti invece i bilanci del Napoli, a +17, e dell'Inter che con la sconfitta contro la Juventus viaggia con 12 punti in meno dell'anno scorso. Questa la classifica completa riportata da TMW:

Napoli 56 punti (+17 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 25 partite di campionato)

Inter 54 (-12)

Atalanta 51 (+6)

Juventus 46 (-8)

Lazio 46 (+6)

Fiorentina 42 (+4)

*Milan 41 (-11)

*Bologna 41 (-1)

Roma 37 (-4)

Udinese 33 (+10)

Torino 28 (-8)

*Genoa 27 (-2)

Como 25 (in Serie B)

Cagliari 25 (+6)

Lecce 25 (+1)

Hellas Verona 23 (+3)

Empoli 21 (-1)

Parma 20 (in Serie B)

*Venezia 16 (in Serie B)

Monza 14 (-19)

*=Una gara in meno. Confronto con le prime 24 partite della Serie A 2023/24