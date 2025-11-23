La domenica di A si chiude col derby Inter-Milan: ecco le formazioni ufficiali

La domenica di A si chiude col derby Inter-Milan: ecco le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali del derby di Milano Inter-Milan, match valido per la 12esima giornata di Serie A e che chiude questa domenica di calcio:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.