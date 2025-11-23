Mazzoncini è una furia: "Perso per colpa di un fallo evidente: ma dov'è il fairplay?"

vedi letture

La Fiorentina Femminile finisce ko tra le polemiche per un gol arrivato nel recupero con un fallo non fischiato a favore delle viola: "Siamo molto arrabbiati - dice il ds della Fiorentina Simone Mazzoncini ai media ufficiali - perché abbiamo perso la partita nel recupero per un fallo evidente dal campo e inconfutabile riguardandolo al monitor, sfido chiunque a dire che non lo fosse. Purtroppo per noi l'unica persona a stabilire che non lo fosse era quella deputata poi a decidere e questo ci amareggia, come ci amareggia il fatto che le nostre avversarie abbiano giocato almeno un minuto con la nostra giocatrice stesa a terra senza buttare fuori il pallone.

Io credo che il fair play sia valido in ogni zona del campo e in ogni minuto della gara, sia l'inizio che il recupero. Ci amareggia perdere in maniera così clamorosa nei fatti".