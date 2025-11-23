FirenzeViola Supercannoniere, la rubrica con i marcatori viola della stagione: Gud sempre davanti, sale Mandragora

vedi letture

Nella classifica del Supercannoniere Viola, nuova rubrica di questa stagione targata FirenzeViola che tiene conto di tutti i gol segnati dai giocatori della Fiorentina in tutte le competizioni, nazionali e under 21 comprese, Albert Gudmundsson è sempre più primo con 8 reti realizzate, bottino che è aumentato non grazie al gol segnato in Nazionale (che però non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali). Lo segue a tre gol complessivi di distanza Moise Kean, che ieri è andato vicino alla rete ma il pallone si è stampato all'incrocio dei pali mentre il centravanti azzurro non ha potuto giocare in Nazionale. A 5 gol complessivi lo ha raggiunto Edin Dzeko grazie al gol nella prima gara della Bosnia Erzegovina. Dopo il gol di ieri contro la Juventus sale a quota tre Rolando Mandragora, tutti in serie A, mentre a due gol seguono Ranieri, Ndour, Gosens e Piccoli, che ieri, pur in campo, non ha dato continuità alla rete di Marassi.

Chiudono al momento la classifica a quota uno Dodo e Sohm, con quest'ultimo che era entrato in graduatoria dopo il gol realizzato in Conference Legaue contro il Mainz mentre nei pochi minuti in Nazionale e ieri contro la Juve non si è ripetuto.

