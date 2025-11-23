Cucchi: "Questa Viola è più combattiva con Vanoli. Cori razzisti scoraggianti"

Due nuovi allenatori, due squadre dagli spiriti opposti. Le avventure di Vanoli e Spalletti sulle panchine di Fiorentina e Juventus sono proseguite sulla falsa riga del turno di A precedente, ovvero nel segno dell'X. Su questo ed altri temi è intervenuto anche il giornalista (ex notissima voce di RadioRai) Riccardo Cucchi, che dopo l'1-1 di ieri sera sul suo profilo X si è concesso anche un commento sui cori razzisti rivolti dalla Curva Ferrovia all'indirizzo dell'ex Vlahovic. Queste le parole di Cucchi: "Cambiano gli allenatori, ma continuano i pareggi.

La Juventus si fa raggiungere da una Fiorentina più combattiva con Vanoli. Partita interrotta per cori razzisti dei tifosi viola. Che nel 2025 si sia ancora a questo punto è abbastanza scoraggiante".