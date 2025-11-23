Pinones Arce: "Risultato figlio di un episodio. Gol con giocatrice a terra: è scandaloso"

La Fiorentina Femminile ha perso in casa della Juventus per un gol arrivato nel recupero. Ma le viola recriminano per un fallo non fischiato che ha poi determinato il gol bianconero, come sottolinea anche il tecnico viola Pablo Pinones-Arce ai media ufficiali: "E' un episodio che ha deciso la partita, per me era fallo, sia live che rivedendolo nei video, non riesco a capire come fanno a non vederlo.

Inoltre non capisco come una società così grande continui a giocare vedendo che avevamo una giocatrice per terra, e poi si parla di fari play... Per me è una cosa clamorosa"