Il Lecce va ko a Roma con la Lazio: all'Olimpico è finita 2-0

Lazio torna al successo con una prestazione convincente contro la Lecce: 2-0 il risultato finale, frutto di un gol per tempo. Al 30’ del primo tempo segna Matteo Guendouzi, lesto a sfruttare un cross basso di Basic e infilare l’angolino. Il secondo gol arriva nei minuti di recupero grazie a Noslin, servito da un lungo lancio di Provedel, che chiude definitivamente la partita.

La Lazio ha comandato il gioco fin dall’inizio, con Guendouzi tra i più pericolosi, mentre il Lecce è rimasto ben organizzato ma senza mai calciare verso la porta avversaria. Il portiere del Lecce, Falcone, ha sfoderato una gran prestazione salvando più volte il risultato, compresi due pali colpiti dagli attaccanti biancocelesti. Non sono però bastati né il suo impegno né l’ottimo comportamento difensivo della squadra per evitare la sconfitta.