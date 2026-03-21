La Cremonese torna a sognare la salvezza: Parma battuto 0-2
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La Cremonese sbanca il Tardini di Parma con un deciso 0-2. Nel primo tempo la Cremonese, obbligata a vincere questo scontro diretto per sperare nella salvezza, ci prova, ma non riesce a concretizzare. Il Parma aspetta a sfiora il vantaggio con il solito Pellegrino. Niente di tutto ciò consente al risultato di sbloccarsi. Nella ripresa parte bene la Cremonese, che al 54' trova la rete del vantaggio con l'ex Fiorentina Youssef Maleh. Il raddoppio dei grigiorossi arriva al 68' con Vandeputte, che sfrutta l'assist di Vardy e insacca il più due.
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