Il Milan in campo contro il Torino per tornare a vincere: le formazioni

Il Milan in campo contro il Torino per tornare a vincere: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:15News
di Redazione FV

Il Milan di Max Allegri torna a San Siro contro il Torino per tornare a vincere dopo la sconfitta della scorsa giornata contro la Lazio. I rossoneri sfideranno il Torino, rinnovato dall'arrivo di D'Aversa, che ha dato nuova linfa alla formazione granata. Queste le scelte dei due tecnici per la partita:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri

TORINO: Paleari; Coco, Ismaijli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata Allenatore: Roberto D'Aversa