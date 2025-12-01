La Cremonese fa il colpaccio a Bologna: 3-1 con doppietta di Vardy
Il monday night di Serie A regala un risultato inaspettatto: la Cremonese ha battuto 3-1 il Bologna lanciatissimo in zona Europa portando a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Per gli uomini di Nicola la gara si mette bene già nel primo tempo con Payero prima e Vardy poi che sfruttano due errori di Casale per portare i lombardi sul 2-0.
Nel finale di tempo l'episodio che potrebbe cambiare l'inerzia con Orsolini che segna su rigore, nel secondo tempo però è ancora la Cremonese ad andare a segno ancora con Vardy per la doppietta personale. Il forcing finale dei rossoblu di Italiano non porta a nulla e il Bologna incassa una sconfitta inaspettata restando così a 24 punti fallendo l'aggancio alle posizioni di testa. La Cremonese invece con questa vittoria sale a 17 punti allontanandosi dalla zona salvezza.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati