Dagli inviati Galloppa: "Dispiace il pari per un gol fuori tempo limite ma dalla gara forza e consapevolezza" (video FV)

Daniele Galloppa, tecnico dell'Under 20 della Fiorentina ha commentato il pareggio raggiunto dal Sassuolo nel recupero: "Dispiace perché la viviamo come una sconfitta con il gol fuori tempo limite ma noi non possiamo pensare a questo ma a fare meglio le cose noi. Lì per lì ti arrabbi ma potevamo gestire due o tre palloni meglio noi, siamo stati molto ingenui. L'avevamo preparata bene poi siamo andati in verticale e potevamo anche andare sul 2-0".

Giocare così in trasferta non è semplice: "Questo ci dà consapevolezza della nostra forza, poi i ragazzi sono stati bravi ad attarsi perché prima volevamo gestire di più ma eravamo sporchi e allora abbaimo trovato dei vantaggi ad andare avanti e creato diverse occasioni palla al piede".

Braschi ha segnato il quinto gol consecutivo? "Sono contento per Riccardo, perché sono venti giorni che gli dico di concentrarsi sulla partita e non sui gol che poi arrivano di conseguenza e così è stato perché la squadra produce e se lui è lì segna".

Un giudizio sull'evoluzione di Montenegro, arretrato? "E' un ottimo giocatore, peccato sia stato fermo un mese per infortunio. Credo che sia un play, oggi ha giocato da doppio play e ogni tanto si sfilava perché è un ragazzo intelligente ed ha qualità perciò ha un grande futuro".

Il primo posto quanta consapevolezza dà? "Non ci deve spostare di un centimetro perché oggi era difficile e sappiamo che il percorso è lungo. Semmai gare come queste ci devono dare consapevolezza e forza perché abbiamo incontrato quasi tutte le squadre in vetta e sappiamo che come è diffiicle per noi è difficile affrontarci per le altre e dobbiamo continuare a spingere forte"