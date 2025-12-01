Coppa Italia, domani il via agli ottavi con Juve-Udinese. La Fiorentina chiude il 27/01

Con Juventus-Udinese prende il via, domani sera alle 21 sulle reti Mediaset, il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedrà altre tre gare mercoledì (Atalanta-Genoa alle 15, Napoli-Cagliari alle 18 e Inter-Venezia alle 21) e due giovedì (il campione in carica Bologna contro Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21) . Ma le ultime due partite si giocheranno poi a gennaio e l'ultima sarà Fiorentina-Como il 27 alle 21 (preceduta da Roma-Torino il 13 gennaio sempre alle 21). Ecco il programma:

Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00

Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00

Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00

Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00

Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00

Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00

Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00