Il messaggio di Palladino per Bove: "Un anno che dimostri la forza di un campione"
Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Ad un anno esatto dalla tragedia sfiorata al Franchi durante Fiorentina-Inter, quando Edoardo Bove soffrì un malore in campo e fu ricoverato d'urgenza a Careggi, anche l'ex allenatore della Fiorentina oggi all'Atalanta Raffaele Palladino ha voluto condividere un messaggio per il centrocampista scuola Roma. "Da un anno che dimostri che la forza di un campione non si vede solo in campo. Ti voglio bene Edo", ha scritto Palladino sui suoi account social.