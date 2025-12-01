De Siervo: "Serie A strepitosa. Milan-Como a Perth progetto innovativo"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio a Milano, iniziando dal rendimento degli arbitri italiani: "Siamo aperti a ogni innovazione, come il VAR a chiamata - le parole riportate da TTMW - l'Italia è sempre attenta a questi aspetti. Dobbiamo però mettere a fuoco che siamo in un contesto gestito dall'IFAB, con decisioni al di sopra della nostra testa. Io credo che gli arbitri stiano facendo bene, al di là delle mille interpretazioni e riletture che si può dare a un episodio, abbiamo grande fiducia in Rocchi e in tutta l'AIA. Si sono fatti carico anche di affrontare Open VAR, trasmissione unica al mondo del suo genere, e accettare la grande innovazione della RefCam, che ci consente di vedere cosa vede l'arbitro. Gli arbitri, come i giocatori del resto, possono crescere solo affrontando grandi partite".

Una Serie A così equilibrata può essere anche più appetibile all'estero?

"È un campionato strepitoso, tutti in un punto, davanti, al centro e dietro, non si riesce a star dietro a sorpassi e controsorpassi, è un campionato in cui si spinge tutti fino all'ultima giornata e speriamo che questa battaglia duri fino alla fine".

Tra un mese Como e Milan andranno a Perth? "Lo speriamo. E' un progetto innovativo, che alcuni hanno capito e altri no, si tratta di fare un piccolo sacrificio immediato per un grande beneficio nel medio lungo periodo. Stiamo lavorando alle ultime autorizzazioni, manca l'ok della FIFA. Non dobbiamo solo guardare al risultato nel breve periodo, non dimentichiamoci che dall'altra parte del mondo esiste un paese ad alta immigrazione italiana che continua a conservare una passione per il nostro calcio".