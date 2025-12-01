Kean dal Galà del Calcio: "Seguiamo Vanoli. Le parole di Edin? È un condottiero"

Presente alla cerimonia del Gran Galà del Calcio, l'attaccante della Fiorentina Moise Kean si è soffermato con i media presenti: "Il mio stile? Vorrebbe rappresentare un po' Tupac (rapper, ndr), un vincente. La collana è ispirata a lui, speriamo che porti bene" - le parole riportate da TMW.

Poi parla di Fiorentina: "Siamo un grande gruppo, una grande squadra, un ambiente che ci tiene veramente e questo ti porta solo a fare bene. Vanoli è un mister nuovo che ha tante ambizioni, che è quello che serve a noi. Cerchiamo di seguire il suo lavoro, abbiamo fiducia in lui, speriamo ci porti sulla buona strada".

Le parole di Dzeko?

"Le parole di Edin servono sempre, lui è un condottiero, per noi è un grandissimo esempio, ci ha protetto nel modo giusto, speriamo adesso di fare bene in campo".

Cosa vi ha dato Gattuso in Nazionale?

"Ci ha dato tantissimo, quello spirito che ci mancava, con lui possiamo fare bene, abbiamo fiducia in lui e nel suo staff".