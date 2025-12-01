Kean a Sky: "Non abbiamo paura ma dobbiamo dare tutto. C'è molta rabbia"

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport intercettato a margine della cerimonia per il Gran Galà del Calcio: "Siamo in un momento complicato ma dobbiamo rimanere in piedi e non arrenderci. Io spero sempre di dare il massimo. Quando arrivano questi momenti non si può sempre avere quello che vogliamo. Se abbiamo paura? No, ma è un momento negativo. Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Ci stiamo adattando con Vanoli, per fare meglio. Ci stiamo trovando bene, mi fido dei miei compagni. Ne usciremo".

Sulla salvezza poi ha detto: "Se ci mettiamo in testa queste cose non ne usciremo mai. Siamo un grande gruppo e siamo ottimisti. Dobbiamo trasmettere tutto questo a Firenze e ai tifosi. Possiamo fare grandi cose. Nel cuore porto tante cose belle, ma anche negative. Mi aiutano a crescere. Le cose negative mi portano a migliorare ogni giorno e dare il meglio di me. C’è molta rabbia, è stata una partenza difficile".