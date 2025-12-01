La classifica di Serie A dopo 13 giornate: la Cremonese scavalca il Sassuolo

Sono terminate le partite della 13esima giornata con la vittoria della Cremonese in casa del Bologna. Tre punti importanti per i grigiorossi che scavalcano così l'Atalanta e si portano al pari del Sassuolo. Il Bologna invece resta al quinto posto e fallisce l'aggancio a Inter e Roma. La Fiorentina resta fanalino di coda del campionato. Questa la classifica dopo 13 giornate di Serie A:

Milan 28 punti 
Napoli 28 
Inter 27  
Roma 27 
Bologna 24
Como 24 
Juventus 23
Lazio 18  
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Cremonese 17
Atalanta 16 
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 
Hellas Verona 6 
 