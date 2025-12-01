La classifica di Serie A dopo 13 giornate: la Cremonese scavalca il Sassuolo
Sono terminate le partite della 13esima giornata con la vittoria della Cremonese in casa del Bologna. Tre punti importanti per i grigiorossi che scavalcano così l'Atalanta e si portano al pari del Sassuolo. Il Bologna invece resta al quinto posto e fallisce l'aggancio a Inter e Roma. La Fiorentina resta fanalino di coda del campionato. Questa la classifica dopo 13 giornate di Serie A:
Milan 28 punti
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Bologna 24
Como 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Hellas Verona 6
