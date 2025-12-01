Caressa sulla Fiorentina: "So cosa ha detto Dzeko ai tifosi. Momento drammatico"

vedi letture

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato il momento della Fiorentina all'emittente: "Ho visto il chiarimento tra Dzeko e i tifosi della curva che erano presenti a Bergamo. A me non piace mai quando i giocatori parlano con i tifosi, ma questa volta Dzeko fa qualcosa di diverso. Dopo le polemiche di giovedì sera, lui ha avuto le palle e ha ribadito il concetto con il megafono ai tifosi presenti a Bergamo. Ho letto il labiale e so cosa ha detto. Lui ha chiesto la vicinanza di tutti i tifosi viola, perché questo è un momento drammatico per la Fiorentina. Secondo me, la squadra non sa come uscirne. Nelle difficoltà si scioglie".