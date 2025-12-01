Caressa sulla Fiorentina: "So cosa ha detto Dzeko ai tifosi. Momento drammatico"
Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato il momento della Fiorentina all'emittente: "Ho visto il chiarimento tra Dzeko e i tifosi della curva che erano presenti a Bergamo. A me non piace mai quando i giocatori parlano con i tifosi, ma questa volta Dzeko fa qualcosa di diverso. Dopo le polemiche di giovedì sera, lui ha avuto le palle e ha ribadito il concetto con il megafono ai tifosi presenti a Bergamo. Ho letto il labiale e so cosa ha detto. Lui ha chiesto la vicinanza di tutti i tifosi viola, perché questo è un momento drammatico per la Fiorentina. Secondo me, la squadra non sa come uscirne. Nelle difficoltà si scioglie".
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
