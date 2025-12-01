Social Bove: "Celebro il 1° dicembre, mi ha cambiato le cose ma mi ha fatto crescere senza togliermi il sorriso"

Un anno fa esatto Edoardo Bove accusava il malore durante Fiorentina-Inter, gara che fu poi sospesa e rinviata. Momenti tragici che videro la partecipazione, la preoccupazione e la commozione di uno stadio intero, avversari compresi.

Il centrocampista allora della Fiorentina ed oggi tornato alla Roma, con la quale però non può giocare, via social celebra però la data che gli ha cambiato la vita senza togliergli il sorriso e dandogli anzi un nuovo senso alle cose: "1 dicembre 2025: Un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose. Oggi lo celebro, perchè mi ha permesso di crescere, non mi ha tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade" scrive su Instagram.