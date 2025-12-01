La Fiorentina è disperata. E Stadio titola in prima pagina: "Fate qualcosa!"
Un grido d'aiuto da parte della squadra, della società e dei tifosi. "Fate qualcosa!": è quanto scrive il Corriere dello Sport - Stadio nella sua prima pagina. Il riferimento va alla situazione della Fiorentina, sconfitta di nuovo in campionato e sempre più ultima a pari merito col Verona.
Il quotidiano sportivo, nella sua edizione di Firenze, in prima sottolinea il -5 dalla quota salvezza dopo il ko per 2-0 contro l'Atalanta, le sette sconfitte e i 21 gol subiti in 13 partite e di conseguenza il peggior rendimento nella storia del club: 6 punti conquistati su 39 disponibili. La retrocessione in B è un incubo, scrive il Corriere. Ecco la prima pagina:
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
