La Fiorentina è disperata. E Stadio titola in prima pagina: "Fate qualcosa!"

vedi letture

Un grido d'aiuto da parte della squadra, della società e dei tifosi. "Fate qualcosa!": è quanto scrive il Corriere dello Sport - Stadio nella sua prima pagina. Il riferimento va alla situazione della Fiorentina, sconfitta di nuovo in campionato e sempre più ultima a pari merito col Verona.

Il quotidiano sportivo, nella sua edizione di Firenze, in prima sottolinea il -5 dalla quota salvezza dopo il ko per 2-0 contro l'Atalanta, le sette sconfitte e i 21 gol subiti in 13 partite e di conseguenza il peggior rendimento nella storia del club: 6 punti conquistati su 39 disponibili. La retrocessione in B è un incubo, scrive il Corriere. Ecco la prima pagina: