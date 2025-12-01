Il Golden Boy 2025 lo vince Douè del PSG: "Ascoltate i genitori"

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - "Sono onorato e contento, questo premio rappresenta molto per me: lo dedico a mio papà, a mia mamma e a tutta la mia famiglia perché mi hanno sempre sostenuto": sono le parole di Desirè Douè, attaccante del Paris Saint Germain, vincitore del Golden Boy 2025 di Tuttosport e premiato nella serata di Gala al Museo dell'Automobile di Torino. "Sapevo che il Psg è una delle squadre più grandi del mondo, ora che ci sono lo posso confermare - ha aggiunto il classe 2005 - e ringrazio tutti quelli che lavorano nel club, anche dietro le quinte".

Doué ha anche tre consigli per i ragazzi: "Bisogna ascoltare i genitori, impegnarsi a scuola e sognare in grande" ha concluso l'attaccante. (ANSA).