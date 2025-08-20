Social

La carica di Mandragora dopo la rifinitura: "Pre-stagione finita: è tempo di giocare"

La carica di Mandragora dopo la rifinitura: "Pre-stagione finita: è tempo di giocare"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:44News
di Redazione FV

Rolando Mandragora è pronto per tornare in campo. Lo certifica lui sui social, dove ha postato alcune foto che lo ritraggono alla rifinitura di stamani al Viola Park. “La pre-stagione è finita. È tempo di giocare.

Ci vediamo presto!” il messaggio diffuso dal centrocampista, con un cuore viola a conclusione del testo. Di seguito il post originale pubblicato dal classe ’97 su Instagram:  