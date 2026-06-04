Pongracic: "Prima parte di stagione difficile ma sono contento di me"

vedi letture

Marin Pongracic parla direttamente dal ritiro con la sua Croazia, tracciando un bilancio della stagione con la Fiorentina

Il difensore viola, Marin Pongracic, ha parlato dal ritiro con la Nazionale croata. Queste le sue dichiarazioni sull’annata con la Fiorentina: “La prima parte della stagione è stata piuttosto difficile, ma siamo riusciti a rimanere in campionato. Sono soddisfatto della mia prestazione personale e dei minuti giocati. E’ un peccato non essere riusciti a raggiungere le semifinali di Conference League, ma il Crystal Palace è stato un ottimo avversario”.

I numeri di Pongracic

Ricordiamo che Pongracic è sceso in campo 48 volte, tra campionato e coppe, per un totale di 3801 minuti. È il giocatore della Fiorentina con più presenze in stagione. Ha segnato anche un gol, in Conference League al ritorno degli ottavi di finale contro il Rakow. Il suo futuro sembra non preoccupare la dirigenza viola, che non ha in programma una sua cessione nel corso della sessione estiva di calciomercato.