I convocati dell'Italia Under 19: c'è il portiere viola Tommaso Vannucchi
Il ct dell'Italia Under 19, Alberto Bollini, ha reso nota la lista dei convocati per la preparazione della fase finale dell’Europeo in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Presente anche il portiere della Fiorentina, classe 2007, Tommaso Vannucchi.
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).
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