L'Inter strapazza il Torino 5-0: che botta per i granata all'esordio

A poco meno di una settimana dalla sfida tra Torino e Fiorentina, i granata vengono asfaltati 5-0 dall'Inter a San Siro: nell'esordio in campionato per le due squadre, i nerazzurri hanno la meglio nettamente grazie soprattutto a un primo tempo a senso unico. Una rete di Bastoni di testa dopo pochi minuti e il raddoppio di Thuram indirizzano fin da subito la partita che nei secondi quarantacinque minuti vede la squadra di Chivu dilagare con le reti di Lautaro e Bonny oltre alla doppietta personale di Thuram, salutato dal pubblico con una standing ovation.

Duro colpo per il Torino di Marco Baroni che domenica prossima attende allo Stadio Olimpico la Fiorentina reduce dal pareggio con il Cagliari.