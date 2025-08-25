L'Inter strapazza il Torino 5-0: che botta per i granata all'esordio
FirenzeViola.it
A poco meno di una settimana dalla sfida tra Torino e Fiorentina, i granata vengono asfaltati 5-0 dall'Inter a San Siro: nell'esordio in campionato per le due squadre, i nerazzurri hanno la meglio nettamente grazie soprattutto a un primo tempo a senso unico. Una rete di Bastoni di testa dopo pochi minuti e il raddoppio di Thuram indirizzano fin da subito la partita che nei secondi quarantacinque minuti vede la squadra di Chivu dilagare con le reti di Lautaro e Bonny oltre alla doppietta personale di Thuram, salutato dal pubblico con una standing ovation.
Duro colpo per il Torino di Marco Baroni che domenica prossima attende allo Stadio Olimpico la Fiorentina reduce dal pareggio con il Cagliari.
Pubblicità
News
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Copertina
FirenzeViolaGerarchie e prestazioni, Pioli lancia i primi messaggi e attende le ripercussioni sul mercato
FirenzeViolaSold-out il settore ospiti per Torino-Fiorentina. 3500 i biglietti venduti per Reggio Emilia
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com