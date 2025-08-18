L'Inter si tira indietro dalla trattativa Lookman e lui fa ritorno a Bergamo

Ademola Lookman sta tornando in Italia, si sta per chiudere almeno una parte di una delle telenovele dell'estate. Secondo quanto riferito da Sky l’attaccante, che nelle scorse settimana ha disertato gli allenamenti dell’Atalanta dividendosi tra Algarve e Inghilterra, è atteso a Bergamo nelle prossime ore dopo lo stop alla trattativa con l'Inter. Bisognerà capire se tornerà anche ad allenarsi perché al momento la Dea non avrebbe ricevuto comunicazioni in tal senso.

L’Inter ha comunicato il proprio stop definitivo alle trattative. A meno che non si tratti di una mossa strategica in vista di un ritorno di fiamma a fine mercato, la destinazione interista è da scartare. Resta qualche possibilità all’estero, ma non è da escludere che si arrivi a ricucire un rapporto, pur all’apparenza decisamente compromesso. Intanto, il ritorno a Bergamo rappresenta comunque un primo passo verso le prossime mosse.