L'ex Betis Dani: "Squadra arriva nella forma migliore, il clima sarà caldissimo"

vedi letture

Giovedì si giocherà la semifinale di andata di Conference tra Betis e Fiorentina, l'ex difensore del club di Siviglia, Daniel Martín Alexandre, noto come “Dani“, ha parlato della sfida a Sportitalia a partire dal clima che troveranno i viola: "Giovedì è previsto uno stadio pieno. La gente è molto emozionata per queste semifinali, perché è la prima volta in tutta la loro storia che si qualificano. Ci sarà un clima caldissimo”.

Chi partirà favorito e quali sono i punti di forza della squadra di Pellegrini?

“In base all’esperienza europea, la Fiorentina è forse la favorita, ma il Betis ha recuperato quasi tutti gli infortunati avuti durante la stagione e si presenta a questa partita nella forma migliore. Grazie a questo nella Liga sta lottando anche per entrare in Champions League. Stanno ruotando in entrambe le competizioni e tutti i giocatori stanno rispondendo presente”.

Cosa rappresenta Antony per il Betis e quanto deve temerlo la Fiorentina?

“Antony si sta dimostrando un giocatore molto importante, talentuoso, veloce, che fornisce assist e ha già segnato qualche gol. Onestamente nessuno si aspettava le prestazioni che ha fornito dato dopo così poco tempo trascorso con la squadra”.

Qual è il giudizio sulla Fiorentina?

“La Fiorentina è una squadra che il Betis rispetta molto, è la prima rivale realmente forte che affronta quest’anno in Conference. Inoltre hanno fatto molte rotazioni durante la stagione, è una squadra con esperienza e che gioca in un campionato molto importante come quello italiano”.