Social L'Empoli esalta l'avventura di Fazzini all'Europeo U21: "Fuori a testa altissima"

Con un post attraverso i suoi social, l'Empoli ha celebrato l'avventura internazionale del suo (ormai ex) giocatore Jacopo Fazzini, che ieri con la Nazionale italiana Under-21 ha concluso il proprio percorso all'Europeo di categoria perdendo per 3-2 ai tempi supplementari contro la Germania: "Finisce a testa altissima ai quarti di finale l'Europeo Under 21 di Jacopo Fazzini e dell'Under21 azzurra. La Germania supera 3-2 dopo i tempi supplementari gli Azzurrini e conquista la qualificazione alla semifinale".

Ecco il post in questione, in attesa che poi il classe 2003 possa diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: