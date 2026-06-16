L'Avellino su Martinelli e Kouadio: ma entrambi hanno altri piani

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L’edizione odierna de Il Mattino ha messo gli occhi su due talenti della Fiorentina. Uno è il portiere Tommaso Martinelli, l’altro il difensore Eddy Kouadio. Entrambi hanno diverse richieste, quindi il club campano rappresenterebbe un’opzione secondaria - si legge - La priorità di Martinelli resta la Sampdoria, squadra a cui è stato mandato in prestito nel mercato di gennaio e con la quale ha giocato negli ultimi sei mesi raggiungendo una salvezza tranquilla in Serie B.

Kouadio può andare da Galloppa

Per quanto riguarda Kouadio invece ci sarebbe il pressing del Modena. Il suo eventuale trasferimento in Emilia Romagna potrebbe essere agevolato dall’arrivo, fresco, nel club gialloblù del suo ex allenatore a Firenze, Daniele Galloppa. Comunque andrà, c’è da credere che sarà un’estate piena di proposte e possibilità per i due giovani talenti cresciuti nelle giovanili della Fiorentina e richiesti da diverse squadre del panorama calcistico italiano.