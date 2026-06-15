Mondiali, autogol di Hany e rete di Ashour: termina 1-1 il match tra Belgio e Egitto

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Si è da poco conclusa la gara che ha inaugurato il girone C del Mondiale 2026 che si sta disputando in questi giorni tra Stati Uniti, Messico e Canada. In campo sono scesi alle ore 21.00 italiane Belgio ed Egitto, due nazionali con molte presenza attuali della nostra Serie A, da De Bruyne a Lukaku, passando per De Ketelaere e Castagne, ma anche con un grande ex viola come Momo Salah. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, con il gol del vantaggio nel primo tempo degli egiziani firmato da Ashour e la rete del pareggio belga che è stato un autogol di Hany su cross di De Bruyne.