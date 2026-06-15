Mondiali, le formazioni ufficiali della sfida tra Arabia Saudita e Uruguay

Mondiali, le formazioni ufficiali della sfida tra Arabia Saudita e UruguayFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ieri alle 23:40News
di Redazione FV

Manca poco al fischio d'inizio della seconda gara del Girone H, che ha visto nel tardo pomeriggio il pareggio inaspettato per 0-0 tra Spagna e Capo Verde. Alla mezzanotte italiane infatti andrà in scena la partita tra l'Arabia Saudita e l'Uruguay, con i due commissari tecnici, Georgios Donis e Marcelo Bielsa, che hanno scelto i seguenti schieramenti:

Arabia Saudita (4-4-2): Al Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Harbi, Al-Amri; Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr; S.Al-Dawsari, Al-Brikan. CT: Donis.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Viña, Cáceres, Olivera; Fede Valverde, Ugarte, Bentancur, Maxi Araújo; Darwin Núñez, Fede Viñas. CT: Bielsa.