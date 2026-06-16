Non solo Fiorentina, su Kostic si muove concretamente anche l'Al-Qadisiyya

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Tra i nomi finiti sul mercato dopo la conclusione della stagione in casa Juventus c'è anche quello di Filip Kostic. L'esterno serbo ha infatti terminato la propria esperienza con la Juventus dopo la scadenza del contratto e adesso è libero di valutare nuove opportunità per il prosieguo della sua carriera. Una situazione che nelle ultime settimane aveva attirato l'attenzione anche della Fiorentina, con Fabio Paratici che è alla ricerca di profili esperti e affidabili per rinforzare le corsie laterali in vista del prossimo campionato.

Tuttavia, il club viola non sarebbe l'unico ad aver messo gli occhi sul classe 1992. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre ad alcuni interessamenti provenienti dall'Italia, per Kostic sarebbe arrivata anche una proposta concreta dall'Arabia Saudita. La società che avrebbe mosso i passi più importanti nei confronti del giocatore sarebbe l'Al-Qadisiyya, pronta a offrirgli una nuova esperienza lontano dall'Europa.