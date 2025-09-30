L'Atalanta ribalta il Club Brugge e vince 2-1 grazie a Pasalic
Finisce 2-1 tra Atalanta e Club Brugge al Gewiss Stadium dopo una partita con diverse emozioni, nella seconda giornata di Champions League che si gioca oggi. Dopo un primo tempo in cui la Dea gioca meglio e rischia di andare in vantaggio nei minuti iniziali prima dell'errore di De Roon che consegna il pallone agli avversari in impostazione e permette a Tzolis di portare in vantaggio i suoi, nella seconda frazione i nerazzurri di Juric la ribaltano prima con una rete di Samardzic su rigore a 15 minuti dalla fine, poi con un gol di testa di Pasalic a pochi minuti dal 90' che ha fatto esplodere di gioia lo stadio.
L'Atalanta mette in cascina così i primi tre punti della sua campagna in Champions League, dopo la sconfitta all'esordio con il PSG.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati