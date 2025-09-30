Social
Gosens: "Mi aspettavo di più, da me e dalla stagione. Usciamone insieme"
Il primo tra i giocatori a parlare attraverso i social dopo l'inizio disastroso della Fiorentina è Robin Gosens, laterale gigliato che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto con l'evidente fasciatura posta sulla sua testa nella partita contro il Pisa, scrivendo a corredo dell'immagine: "Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio di stagione ma ora è inutile chiacchierarne, perché i fatti parlano chiaro. E anche se tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione". Questa l'immagine:
