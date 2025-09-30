Di Lorenzo si racconta, da Serie D a trionfo Wembley: "Segreto non mollare mai"

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Campione d'Europa con l'Italia a Wembley, due Scudetti da capitano del Napoli come un certo Diego Armando Maradona. E pensare che all'età di 24 anni doveva ancora debuttare in Serie A. Quella di Giovanni Di Lorenzo non è la solita favola del giovane talento predestinato, ma una storia fatta di costanza e sacrifici. La conferma che il lavoro quasi sempre paga. Nato attaccante, retrocesso a terzino, dopo una lunga gavetta sui campi delle serie minori, oggi dall'alto delle sue 50 presenze in maglia azzurra è uno dei senatori della Nazionale: "Segnare è la gioia più bella - racconta nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV in occasione dell'ultimo raduno a Coverciano - e per questo da bambino giocavo attaccante. Mi avevano soprannominato Batigol, poi piano piano sono scalato dietro fino a diventare difensore. I traguardi che ho raggiunto con il Napoli e la Nazionale sono qualcosa che mai mi sarei immaginato di raggiungere, quando ci arrivi dopo un percorso come il mio è ancora più bello. Il segreto è non aver mai mollato". Lucchese, Reggina, Cuneo, Matera, Empoli.

Il giro d'Italia di Di Lorenzo tocca diverse regioni e vive di salite e discese, volate e cadute. Inizia da gregario, fino ad arrivare a indossare la maglia rosa…anzi azzurra: "Ho giocato prevalentemente al Sud, ma anche a Cuneo. Sicuramente gli anni nelle categorie inferiori a Reggio Calabria e Matera mi hanno aiutato moltissimo. C'è stato un periodo in cui mi sono trovato senza squadra, non sono stati momenti facili, ma con il supporto dei miei familiari e della mia ragazza, che poi è diventata mia moglie, sono riuscito a superarli. La gavetta è stata veramente importante, credo di essere cresciuto più in fretta rispetto ad altri ragazzi. Sono andato via di casa molto giovane, scendendo dalla Toscana fino a Reggio Calabria. Diventare calciatore è sempre stato il mio sogno, un sogno che poi è diventato un obiettivo perché ho iniziato a vederlo sempre più vicino". (ANSA).