Klopp chiude a ritorno in panchina: "Allenare non mi manca per niente"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Non mi manca nulla della vita da allenatore", con queste parole al The Athletic Jurgen Klopp ha spento ogni voce riguardo a un suo possibile ritorno in panchina. "Come allenatore sono stato in tantissimi Paesi diversi ma non ne ho visto nessuno: solo hotel, stadi e campi da allenamento. Sono stato a due matrimoni in vita mia: uno era il mio, il secondo due mesi fa. E al cinema? Quattro volte, tutte negli ultimi due mesi" ha aggiunto il tedesco. Negli ultimi giorni dall'Arabia Saudita si era parlato di un interessamento dell'Al Ittihad di Benzema e Kante. Il tecnico ex Liverpool però non sembra avere fretta di rimettersi in carreggiata: "A un certo punto ho capito che non volevo più fare l'allenatore. Non lo farò mai più? Al momento mi sembra l'opzione più probabile. Però non si sa mai: ho 58 anni.

Se a 65 mi venisse voglia di riprendere tutti direbbero: avevi detto che non avresti mai più allenato. Ora come ora è quello che penso ". Tra i motivi dei disamore di Klopp, i ritmi infernali del mondo del pallone. Commentando la nuova proposta della Fifa di allargare il Mondiale a 64 nazionali, il tecnico tedesco è stato sferzante: "Non sono il Papa, non devo essere io a dire cosa fare. E comunque è inutile parlare con la Fifa: qualunque cosa io dica, tanto vale che la dica al mio microonde". Una metafora già usata da Klopp nel 2023 quando, da allenatore del Liverpool, spiegò perché aveva rinunciato a qualsiasi forma di dialogo con gli arbitri: "Perché è esattamente come parlare al mio microonde. Non ottieni risposta, è inutile". (ANSA).